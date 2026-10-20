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Nach Montella

Türkei holt ehemaligen Teamkicker als neuen Coach

Fußball International
20.10.2026 16:34
Verbands-Boss Ibrahim Haciosmanoglu
Verbands-Boss Ibrahim Haciosmanoglu(Bild: AP/Samet Yalcin)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Sergen Yalcin folgt dem entlassenen Vincenzo Montella als Teamchef der türkischen Fußball-Nationalmannschaft nach. 

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Der türkische Verband vermeldete am Dienstag eine Einigung mit dem 53-jährigen Ex-Internationalen. Yalcin erhält demnach einen Vierjahresvertrag. Als Aktiver hatte er für Besiktas, Fenerbahce und Galatasaray gespielt, als Coach betreute er in der vergangenen Saison Besiktas.

Montella musste den Posten nach vier Niederlagen in der Nations League räumen. Bei der WM in Nordamerika hatten sich die Türken davor nach der Gruppenphase verabschiedet.

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