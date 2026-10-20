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Herzog und Polster

Halle F fast voll: Hier gibt‘s die letzten Tickets

Fußball National
20.10.2026 16:30
Toni Polster (li.) und Andi Herzog sind bereit für die Wiener Stadthalle.
Toni Polster (li.) und Andi Herzog sind bereit für die Wiener Stadthalle.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Halle F der Wiener Stadthalle ist fast ausverkauft – kein Wunder, haben sich für die Kult-Location am 19. November doch Österreichs Nationalhelden Andi Herzog und Toni Polster mit ihrer fulminanten „Krone“-Live-Show angekündigt. Hier gibt‘s die allerletzten Tickets zu ergattern (folgen Sie einfach dem Link).

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„Hätten die Austrianer nur solche Kicker wie den Toni in ihren Reihen gehabt, hätten sie das Stadthallen-Turnier nie gewonnen.“ Andi Herzog schießt schon vorab scharf in Richtung seines speziellen Spezis. Polster und Herzog haben in den 80ern die Wiener Stadthalle fußballerisch gerockt – am 19. November tun sie‘s verbal. Die Wuchteln werden dabei im Tiki-Taka-Style auf höchstem Niveau per One-Touch hin- und hergespielt. Ein Verbal-Abschluss jagt den nächsten. Dazwischen: Moderation, Stadion-Atmosphäre, Live-Musik, Comedy – und hochwertige Partner.

Unsere Partner in der Stadthalle

Herzhaft und liebenswürdig
Deutschkreutz, Hard, Vöcklabruck, Hallein, Wiener Neustadt, Güssing – und jetzt eben die Bundeshauptstadt. Stadthalle, Halle. Die „Krone“-Live-Show mit den beiden Wuchtel-Akrobaten kommt also in Wien an. Und Herzog und Polster verstehen es, ihr Publikum jedes Mal aufs Neue geradezu in Ekstase zu versetzen. In einer fein austarierten Mischung als Klassiker-Geschichten und immer neuen, unveröffentlichten Storys lassen sie den Schmäh im Tiki-Taka laufen wie früher die Wuchtel. One-touch-Style auf verbalem Champions-League-Niveau. Das Verständnis: jahrzehntelang ehrlich und tiefgründig gepflegt, daher blind. Kein Duo papierlt sich so herzhaft und liebenswürdig wie Herzog und Polster.

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Die allerletzten Tickets können Sie unter diesem Link ergattern. Schnell sein! Es lohnt sich. Versprochen.

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