Halle F fast voll: Hier gibt‘s die letzten Tickets

Die Halle F der Wiener Stadthalle ist fast ausverkauft – kein Wunder, haben sich für die Kult-Location am 19. November doch Österreichs Nationalhelden Andi Herzog und Toni Polster mit ihrer fulminanten „Krone“-Live-Show angekündigt. Hier gibt‘s die allerletzten Tickets zu ergattern (folgen Sie einfach dem Link).
„Hätten die Austrianer nur solche Kicker wie den Toni in ihren Reihen gehabt, hätten sie das Stadthallen-Turnier nie gewonnen.“ Andi Herzog schießt schon vorab scharf in Richtung seines speziellen Spezis. Polster und Herzog haben in den 80ern die Wiener Stadthalle fußballerisch gerockt – am 19. November tun sie‘s verbal. Die Wuchteln werden dabei im Tiki-Taka-Style auf höchstem Niveau per One-Touch hin- und hergespielt. Ein Verbal-Abschluss jagt den nächsten. Dazwischen: Moderation, Stadion-Atmosphäre, Live-Musik, Comedy – und hochwertige Partner.
Herzhaft und liebenswürdig
Deutschkreutz, Hard, Vöcklabruck, Hallein, Wiener Neustadt, Güssing – und jetzt eben die Bundeshauptstadt. Stadthalle, Halle. Die „Krone“-Live-Show mit den beiden Wuchtel-Akrobaten kommt also in Wien an. Und Herzog und Polster verstehen es, ihr Publikum jedes Mal aufs Neue geradezu in Ekstase zu versetzen. In einer fein austarierten Mischung als Klassiker-Geschichten und immer neuen, unveröffentlichten Storys lassen sie den Schmäh im Tiki-Taka laufen wie früher die Wuchtel. One-touch-Style auf verbalem Champions-League-Niveau. Das Verständnis: jahrzehntelang ehrlich und tiefgründig gepflegt, daher blind. Kein Duo papierlt sich so herzhaft und liebenswürdig wie Herzog und Polster.
Die allerletzten Tickets können Sie unter diesem Link ergattern. Schnell sein! Es lohnt sich. Versprochen.
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