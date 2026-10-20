Halle F fast voll: Hier gibt‘s die letzten Tickets

Herzhaft und liebenswürdig

Deutschkreutz, Hard, Vöcklabruck, Hallein, Wiener Neustadt, Güssing – und jetzt eben die Bundeshauptstadt. Stadthalle, Halle. Die „Krone“-Live-Show mit den beiden Wuchtel-Akrobaten kommt also in Wien an. Und Herzog und Polster verstehen es, ihr Publikum jedes Mal aufs Neue geradezu in Ekstase zu versetzen. In einer fein austarierten Mischung als Klassiker-Geschichten und immer neuen, unveröffentlichten Storys lassen sie den Schmäh im Tiki-Taka laufen wie früher die Wuchtel. One-touch-Style auf verbalem Champions-League-Niveau. Das Verständnis: jahrzehntelang ehrlich und tiefgründig gepflegt, daher blind. Kein Duo papierlt sich so herzhaft und liebenswürdig wie Herzog und Polster.