Wer hat das tote Baby auf dem Gewissen?

Das Landesgericht Eisenstadt ist gerüstet für den Prozess des Jahres, der am Mittwoch und Donnerstag über die Bühne gehen wird. Beide Verhandlungstage sind von 9 bis 18 Uhr angesetzt. Es darf gemutmaßt werden, dass die Richterinnen und acht Geschworenen Überstunden machen werden müssen. Allein schon deshalb, weil die Aussagen der fünf Angeklagten, die aus der U-Haft vorgeführt werden, vom Rumänischen ins Deutsche übersetzt werden müssen.