Brenner-Basistunnel: Teurer und später als geplant

Tirols Politiker sprechen von Rückschlag

Nicht erfreut zeigen sich LH Anton Mattle und Verkehrslandesrat René Zumtobel. „Jede Verzögerung beim Brenner Basistunnel ist ein Rückschlag, das braucht man gar nicht schönreden. Wir haben jetzt die lange eingeforderte Klarheit, wie es weitergeht. Die nun angekündigte Nutzung des Erkundungsstollens als Servicestollen, um damit die Sicherheit zu erhöhen, künftige Sperrtage zu vermeiden und damit die Kapazitäten zu erhöhen, klingt technisch schlüssig – diese Entscheidung führt jetzt aber zu weiteren Bauverzögerungen und der Verteuerung des Projekts. Als Landeshauptmann fordere ich jetzt endgültig ein Ende der Geheimhalterei und eine rasche Fertigstellung des BBT“, erklärt Mattle. Und Zumtobel ergänzt: „Die Bauzeitverlängerung und die damit verbundenen höheren Kosten beim Brenner Basistunnel sind ein herber Rückschlag für unsere Bemühungen, den Verkehr am Brennerkorridor von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Die Gründe für die Projektänderungen müssen der Öffentlichkeit umfassend und transparent dargelegt werden.