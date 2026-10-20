Asbest unter Fahrbahnen: Ausbau nur hinter Planen

Zäune sollen Passanten und Anrainer schützen

Bisher wurden belastete Abschnitte mit einer frischen Deckschicht versiegelt, etwa in der Rosenhügelstraße. Nun wird erstmals herausgerissen. „Notwendige Umbauarbeiten, Sanierungen, Leitungserneuerungen und die Behebung von Gebrechen müssen auch bei einem Asbestnachweis sicher und verantwortungsvoll durchgeführt werden können“, sagt Wolfgang Ablinger, stellvertretender Leiter der Straßenverwaltung (MA 28).

Seine Abteilung hat dafür mit einem gerichtlich zertifizierten Sachverständigen und dem Arbeitsinspektorat eigene Regeln entwickelt und bei kontrollierten Testarbeiten erprobt. Arbeiter tragen Schutzausrüstung, Zäune und Planen schirmen die Baustelle ab. Flächen und Geräte werden gereinigt, das Material wird fachgerecht entsorgt. Der Standard gilt künftig für jede Baustelle mit Asbestfund.