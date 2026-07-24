Verdacht bestätigt: Wien versiegelt Asbest-Straßen

Aufdecker Greenpeace zeigt sich zufrieden

Aufgedeckt hat den Skandal Greenpeace. Anfang Juli fand die Organisation in mehreren Wiener Straßen nahezu reinen Asbest im Asphalt und übergab die Informationen umgehend der Stadt. Mittlerweile zählt Greenpeace bereits 40 Verdachtsflächen in elf Bezirken. Jedem einzelnen Hinweis geht die Stadt nach, wie sie nun beweist. Stefan Stadler vom Greenpeace-Investigativteam lobt die Stadt: „Die Stadt Wien handelt vorbildlich. Jede Verdachtsfläche wird von den Behörden geprüft und es werden unverzüglich Maßnahmen gesetzt.“ Für weitere gemeldete Flächen laufen bereits Probenahmen, die Ergebnisse stehen noch aus.