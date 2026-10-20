Proteste in Süditalien verknappen Lebensmittel

Auch Benzin wird knapper. Vor den noch geöffneten Tankstellen bilden sich Warteschlangen. Die Proteste begannen am Sonntag gegen Mitternacht in der Region um Neapel und breiteten sich auf Verkehrsknotenpunkte aus. Besonders betroffen waren die Autobahnen A1 zwischen Mailand und Neapel sowie A30 zwischen Caserta und Salerno. Auf der A1 bildeten sich in Richtung Rom jeweils rund zwei Kilometer lange Staus unweit von Neapel. Die Demonstrantinnen und Demonstranten erklärten den Verkehrsteilnehmenden die Gründe für ihren Protest.



Hier sehen Sie Aufnahmen vom Protest beim Hafen von Neapel: