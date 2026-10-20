Die Diagnose ist da! David Alaba erneut verletzt

Nächster Rückschlag: David Alaba wird Udinese vorerst nicht zur Verfügung stehen!
Wie die „Gazzetta dello Sport“ am Dienstag berichtete, fällt Österreichs Teamkapitän aufgrund einer Muskelverletzung zumindest zehn Tage aus. Der 34-Jährige zog sich die Blessur in der Wade demnach beim 0:3 gegen Lecce zu. Bei der Partie wurde Alaba zur Pause ausgetauscht.
Udineses Trainer Kosta Runjaic hatte die Auswechslung als Vorsichtsmaßnahme begründet. Alaba bestritt gegen Lecce seinen ersten Startelf-Einsatz für seinen neuen Klub.
Presse übt Kritik
Dabei handelte er sich deutliche Kritik der italienischen Sportmedien ein. „Gegen die Angreifer von Lecce gerät Alaba ins Schwimmen. Es ist offensichtlich, dass er noch nicht auf Topniveau ist“, schrieb die „Gazzetta“.
Ähnlich fiel das Urteil des „Corriere dello Sport“ aus: „Udineses Abwehr mit Alaba schläft und gerät unter Lecces Angriffen immer mehr ins Wanken. Danach wird Lecce immer mehr zum Alleinherrscher auf dem Spielfeld.“ Auch „Tuttosport“ fand deutliche Worte: „Udineses Niederlage ist trotz Alabas Einsatz von der ersten Minute an einfach peinlich.“
Nun wartet Duell mit Topklub
Nach der fünften Niederlage in Folge steht Trainer Runjaic heftig unter Druck. Die nächste Aufgabe ist keine leichte: Am Sonntag trifft Udinese zu Hause auf Milan.
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