Die Diagnose ist da! David Alaba erneut verletzt

Ähnlich fiel das Urteil des „Corriere dello Sport“ aus: „Udineses Abwehr mit Alaba schläft und gerät unter Lecces Angriffen immer mehr ins Wanken. Danach wird Lecce immer mehr zum Alleinherrscher auf dem Spielfeld.“ Auch „Tuttosport“ fand deutliche Worte: „Udineses Niederlage ist trotz Alabas Einsatz von der ersten Minute an einfach peinlich.“