Jenna Ortega trägt Kleid aus echten Stahlstäben!

Unikat passt „hervorragend zum Film“

Dann verriet sie, was hinter dem spektakulären Look steckt: „Das ist ein Unikat. Es besteht aus Stahlstangen. Es ist also handgefertigt, von Menschenhand geschaffen, und es steckt viel Mühe darin. Er hat dieses Kleid für mich aufbewahrt, und es ist einfach perfekt. Außerdem passt es hervorragend zum Film, deshalb bin ich so dankbar.“