Jenna Ortega trägt Kleid aus echten Stahlstäben!

Jenna Ortega versetzte bei einer Sondervorführung ihres neuen Films „Klara and the Sun“ im New Yorker Crosby Street Hotel alle mit einer aufsehenerregenden, maßgeschneiderten Kreation in Staunen.
Entworfen wurde das außergewöhnliche Einzelstück vom Designer Elias Matso. Die Konstruktion aus filigranen Metallstäben verleiht dem Kleid eine beinahe futuristische Optik. Im Gespräch mit dem Magazin „People“ schwärmte Ortega von dem Designer und seinem Werk: „Er ist unglaublich“ sagte sie über Matso.
Unikat passt „hervorragend zum Film“
Dann verriet sie, was hinter dem spektakulären Look steckt: „Das ist ein Unikat. Es besteht aus Stahlstangen. Es ist also handgefertigt, von Menschenhand geschaffen, und es steckt viel Mühe darin. Er hat dieses Kleid für mich aufbewahrt, und es ist einfach perfekt. Außerdem passt es hervorragend zum Film, deshalb bin ich so dankbar.“
Der ausgefallene Look ist nicht nur ein modisches Statement. Ortega sieht auch eine Verbindung zu ihrem neuen Film „Klara and the Sun“, bei dem sie die Hauptrolle spielt.
Die Verfilmung des Romans von Literatur-Nobelpreisträger Kazuo Ishiguro erzählt die Geschichte einer solarbetriebenen KI names Klara. Sie wird die künstliche Freundin von Josie (Mia Tharia).
Bei der Sondervorführung in New York bekam Ortega prominente Unterstützung. Auch ihre Schauspielkollegin Amy Adams, die Josies Mutter spielt, und Regisseur Taika Waititi waren bei der Veranstaltung im Crosby Street Hotel dabei.
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