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Verblüffende Kreation

Jenna Ortega trägt Kleid aus echten Stahlstäben!

Society International
20.10.2026 10:32
Bei der Vorführung von „Klara and the Sun“ in New York trug Jenna Ortega eine aufsehenerregende, ...
Bei der Vorführung von „Klara and the Sun“ in New York trug Jenna Ortega eine aufsehenerregende, maßgeschneiderte Kreation des Designers Elias Matso.(Bild: AFP/NOAM GALAI)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jenna Ortega versetzte bei einer Sondervorführung ihres neuen Films „Klara and the Sun“ im New Yorker Crosby Street Hotel alle mit einer aufsehenerregenden, maßgeschneiderten Kreation in Staunen. 

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Entworfen wurde das außergewöhnliche Einzelstück vom Designer Elias Matso. Die Konstruktion aus filigranen Metallstäben verleiht dem Kleid eine beinahe futuristische Optik. Im Gespräch mit dem Magazin „People“ schwärmte Ortega von dem Designer und seinem Werk: „Er ist unglaublich“ sagte sie über Matso.

Am Montagabend (19. Oktober) zeigte sich der „Wednesday“-Star im Crosby Street Hotel in einem ...
Am Montagabend (19. Oktober) zeigte sich der „Wednesday“-Star im Crosby Street Hotel in einem kunstvollen, Halterneck-Kleid mit Fransen, die sich bei näherer Betrachtung als Stahl-Stäbchen entpuppten.(Bild: AP/Evan Agostini)

Unikat passt „hervorragend zum Film“
Dann verriet sie, was hinter dem spektakulären Look steckt: „Das ist ein Unikat. Es besteht aus Stahlstangen. Es ist also handgefertigt, von Menschenhand geschaffen, und es steckt viel Mühe darin. Er hat dieses Kleid für mich aufbewahrt, und es ist einfach perfekt. Außerdem passt es hervorragend zum Film, deshalb bin ich so dankbar.“

Das spektakuläre Kleid bestand vollständig aus handgefertigten Stahlstäben. Der metallisch ...
Das spektakuläre Kleid bestand vollständig aus handgefertigten Stahlstäben. Der metallisch glänzende Fransen-Look ist ein Unikat. Es passt laut der Schauspielerin perfekt zu ihrem neuen Film „Klara and the Sun“.(Bild: AP/Evan Agostini)

Der ausgefallene Look ist nicht nur ein modisches Statement. Ortega sieht auch eine Verbindung zu ihrem neuen Film „Klara and the Sun“, bei dem sie die Hauptrolle spielt.

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Jenna Ortega, Taika Waititi und Amy Adams bei der „Klara And The Sun“-Vorführung in New York
Jenna Ortega, Taika Waititi und Amy Adams bei der „Klara And The Sun“-Vorführung in New York(Bild: AFP/NOAM GALAI)

Bei der Sondervorführung in New York bekam Ortega prominente Unterstützung. Auch ihre Schauspielkollegin Amy Adams, die Josies Mutter spielt, und Regisseur Taika Waititi waren bei der Veranstaltung im Crosby Street Hotel dabei.

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