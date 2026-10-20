AMS zahlte zu wenig: Nachzahlung für Betroffene

Entscheidung könnte auch für andere relevant sein

Das Urteil könnte auch für weitere Menschen mit niedrigem Einkommen von Bedeutung sein: Da fehlerhafte Bemessungen rückwirkend für bis zu drei Jahre korrigiert werden können, haben Betroffene mit niedrigem Voreinkommen die Möglichkeit, beim AMS eine Überprüfung und eine entsprechende Nachzahlung zu beantragen.