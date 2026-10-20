Macron weilt mehrere Tage in den Golfstaaten

Konzertbesuch sorgt für Spott

Zuvor hatte Macron bereits mit einem Konzertbesuch für Kritik gesorgt. Er war am Freitagabend gemeinsam mit seiner Ehefrau Brigitte bei einem Auftritt der Sängerin Céline Dion – nur wenige Stunden vor dem Ausbruch der Gewalt bei den Protesten. Aufnahmen, auf denen vor allem Brigitte Macron mitsingt und tanzt, gingen viral. „Prioritäten“, merkten Nutzerinnen und Nutzer auf Social Media etwa an und warfen Macron vor, völlig realitätsfern zu sein.