Tödlicher Alko-Unfall: Lenker (41) verurteilt

Ein Leben ausgelöscht und mehrere zerstört

Der Angeklagte habe ein Leben ausgelöscht und mehrere zerstört, sagte einer der beiden Privatbeteiligtenvertreter. Die beiden Söhne und die Tochter des Verstorbenen hatten ihren Aussagen zufolge eine enge Beziehung zu ihrem Vater, zum Teil haben sie nach dem Unfall psychotherapeutische Behandlung in Anspruch genommen. Verteidiger Marius Hortolomei bat um eine Chance für den Angeklagten und ersuchte um eine milde Strafe. Der Unfall habe auch seinen Mandanten stark mitgenommen.