Unsere Störche kaltblütig im Libanon abgeschossen

Tierschützer werden tätig

„Uns wurde zugetragen, dass offenbar auch das Militär in diese Vorfälle involviert ist. Wir versuchen nun, in Kontakt mit der ansässigen Behörde zu treten. Unseres Wissens nach ist der Abschuss der Störche dort ebenfalls verboten, aber offenbar wird das sogar von Soldaten ignoriert“, zeigt sich auch Michaela Lehner, Juristin bei Tierschutz Austria, empört. Für die Tierfreundin ist das alles nicht nachvollziehbar: „Bei uns wird jeder verletzte Storch liebevoll aufgepäppelt, auf seinem Flug Richtung Afrika schießt man ihn einfach ab – unvorstellbar!“