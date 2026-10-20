Nach Vonn: Svindal übernimmt neuen Trainerjob

Aksel Lund Svindal ist zurück im Ski-Weltcup! Nach dem Ende seiner Zusammenarbeit mit Lindsey Vonn übernimmt der ehemalige norwegische Speed-Star eine neue Aufgabe und verstärkt künftig das Trainerteam seiner Heimat.
Für den zweifachen Olympiasieger und fünfmaligen Weltmeister schließt sich damit ein Kreis. „Ich war ja selbst über viele Jahre Teil einer solchen Mannschaft“, erklärte der Norweger gegenüber dem Rundfunk NRK. Seine Erfahrung soll nun auch den heimischen Athleten zugutekommen. „Und es ist ja sicher nicht schlecht, ein bisschen Erfahrung zu haben.“
Nach Vonn jetzt Norwegens Ski-Asse
Zuletzt hatte Svindal die US-Amerikanerin Lindsey Vonn bei ihrem viel beachteten Weltcup-Comeback als Trainer und Berater begleitet. Im April endete die Zusammenarbeit der beiden – auch weil sich Vonn einmal mehr schwer verletzte.
Spannend ist vor allem Svindals künftiger Tätigkeitsbereich: Obwohl er selbst in den Speeddisziplinen seine größten Erfolge feierte, soll er sich vorwiegend um Norwegens Slalom- und Riesentorlauffahrer kümmern. Wie seine konkreten Aufgaben aussehen werden, ist allerdings noch nicht endgültig geklärt.
„Aksel ist ein guter Analytiker“
Norwegens Alpinchef Claus Ryste ist vom prominenten Neuzugang jedenfalls überzeugt. „Ich denke, dass das gut werden wird“, erklärte er. Besonders Svindals Fähigkeit, Leistungen und Rennsituationen zu analysieren, sei eine große Stärke. „Aksel ist ein guter Analytiker, das hat er als Athlet und als Trainer von Lindsey bewiesen.“
Lange auf seinen ersten Einsatz muss die Ski-Legende nicht warten: Schon am kommenden Wochenende wird Svindal beim Weltcup-Start in Sölden erstmals in seiner neuen Funktion für Norwegen tätig sein.
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