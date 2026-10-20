Nach Vonn: Svindal übernimmt neuen Trainerjob

Für den zweifachen Olympiasieger und fünfmaligen Weltmeister schließt sich damit ein Kreis. „Ich war ja selbst über viele Jahre Teil einer solchen Mannschaft“, erklärte der Norweger gegenüber dem Rundfunk NRK. Seine Erfahrung soll nun auch den heimischen Athleten zugutekommen. „Und es ist ja sicher nicht schlecht, ein bisschen Erfahrung zu haben.“