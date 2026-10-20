Auftrag von Sammler?
Turin: 26 wertvolle Uhren aus Palast gestohlen
Unbekannte Täter haben aus dem Königspalast von Venaria Reale bei Turin 26 wertvolle Sammleruhren aus dem 18. Jahrhundert gestohlen. Der Wert der Beute wird auf rund 150.000 Euro geschätzt. Die Vorgehensweise deute auf professionell organisierte Täter hin, berichten die Ermittler.
Die Täter konnten sämtliche Sicherheitssysteme ausschalten und eine bruchsichere Vitrine aufbreche, berichtete die italienische Zeitung „Corriere della Sera“ am Dienstag unter Berufung auf erste Ermittlungsergebnisse.
Der Einbruch ereignete sich in der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen zwei und drei Uhr. Die Uhren, überwiegend Taschenuhren englischer und französischer Herkunft, waren in der sogenannten Audienzkammer des Herzogs von Savoyen ausgestellt, die zum Besichtigungsrundgang durch das Hauptgeschoss des Palastes gehört.
Erfolgte Diebstahl im Auftrag eines Sammlers?
Die Ermittler werteten Aufnahmen der Überwachungskameras aus, um den genauen Ablauf des Einbruchs zu rekonstruieren. Die Vorgehensweise deutet auf professionell organisierte Täter hin. Auch ein Diebstahl im Auftrag eines Sammlers oder Hintermanns wird nicht ausgeschlossen. Die Ermittler halten es für unwahrscheinlich, dass die Uhren regulär versteigert oder verkauft werden können.
Schloss Venaria Reale ist eine ehemalige Königsresidenz des Hauses Savoyen nahe der Stadt Turin. Die im 17. Jahrhundert errichtete Anlage diente den Herzögen von Savoyen als repräsentativer Hofsitz und als Ausgangspunkt für Jagdausflüge.
Schloss seit 1997 UNESCO-Weltkulturerbe
Mit ihren prunkvollen Sälen, weitläufigen Gärten und der berühmten Großen Galerie zählt sie zu den bedeutendsten Barockresidenzen Italiens. Seit 1997 gehört Schloss Venaria zum UNESCO-Weltkulturerbe. Heute ist die Anlage ein bedeutendes Kulturdenkmal und eine viel besuchte Sehenswürdigkeit.
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