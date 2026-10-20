Turin: 26 wertvolle Uhren aus Palast gestohlen

Erfolgte Diebstahl im Auftrag eines Sammlers?

Die Ermittler werteten Aufnahmen der Überwachungskameras aus, um den genauen Ablauf des Einbruchs zu rekonstruieren. Die Vorgehensweise deutet auf professionell organisierte Täter hin. Auch ein Diebstahl im Auftrag eines Sammlers oder Hintermanns wird nicht ausgeschlossen. Die Ermittler halten es für unwahrscheinlich, dass die Uhren regulär versteigert oder verkauft werden können.