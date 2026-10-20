Flamingo „Peachy“ entführt: Hotelgast droht Haft

Das genaue Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Der 34-Jährige hatte den Flamingo namens Anfang März aus dessen Gehege gestohlen und in sein Hotelzimmer gebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Vogel dabei gequält zu haben. Eine Überwachungskamera des Hotels hat die Rauschaktion aufgezeichnet.