Betrunkener Tierquäler
Flamingo „Peachy“ entführt: Hotelgast droht Haft
Ein Tourist wurde in Las Vegas wegen Tierquälerei schuldig gesprochen, weil er im betrunkenen Zustand Flamingo „Peachy“ gestohlen und auf sein Zimmer gebracht hatte. Dem Kanadier drohen bis zu viereinhalb Jahre Haft.
Das genaue Strafmaß soll zu einem späteren Zeitpunkt verkündet werden. Der 34-Jährige hatte den Flamingo namens Anfang März aus dessen Gehege gestohlen und in sein Hotelzimmer gebracht. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den Vogel dabei gequält zu haben. Eine Überwachungskamera des Hotels hat die Rauschaktion aufgezeichnet.
„Peachy“ hatte laut Sachverständigem Schmerzen
Laut Sachverständigen soll der Vogel durch das Hochheben Verletzungen erlitten und Schmerzen gehabt haben. Vor Gericht räumte der Angeklagte den Berichten zufolge ein, keinen triftigen Grund gehabt zu haben, das Gehege zu betreten oder nach dem Vogel zu greifen.
Verteidiger Joshua Tomsheck argumentierte demnach, sein Mandant sei betrunken gewesen, habe aber ohne böse Absicht gehandelt und den Vogel nicht quälen oder verstümmeln wollen.
Hotelgast hatte 30 bis 40 Bier intus
Der 34-Jährige hatte im Zeugenstand angegeben, am Vortag des Vorfalls 30 bis 40 Bier getrunken zu haben. Während seiner Aussage brach der Mann in Tränen aus. Er lehnte es ab, sich zu dem Vorfall zu äußern, als er den Gerichtssaal verließ.
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