Neusiedler See steht kurz vor neuem Tiefststand

Niedrige Pegel auch beim Grundwasser

Das „Meer der Wiener“ ist dabei nicht das einzige Gewässer, welches derzeit mit der Trockenheit zu kämpfen hat. Nach dem extrem heißen Sommer sind weiterhin die Nachwirkungen der Hitzeperiode spürbar. Laut einer Erhebung von Greenpeace zeigen rund 40 Prozent der Messstellen so niedriges Grundwasser wie noch nie Mitte Oktober. „Vier der 24 Messstellen, also 27 Prozent, zeigen sogar einen so niedrigen Wert wie im gesamten Messzeitraum noch nie. Dabei handelt es sich um die Messstellen Neumarkt, Andau, Lockenhaus und Kittsee“, teilt die Umweltschutzorganisation mit.