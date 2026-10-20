Los Angeles ist rattenreichste Stadt der USA

Das Unternehmen Orkin ermittelt die Anzahl der Ratten in jeder Stadt, indem es die Bekämpfungsmaßnahmen gegen Nagetiere in Wohngebäuden über ein Jahr hinweg erfasst. Die Firma, die bereits seit Jahren eine Rangliste der rattenreichsten Städte der Vereinigten Staaten erstellt, führt das Gedeihen der Ratten in L.A. auf das milde Klima und den leichten Zugang zu Nahrung zurück.