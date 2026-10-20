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Los Angeles ist rattenreichste Stadt der USA

Ausland
20.10.2026 11:47
Porträt von Wilhelm Eder
Von Wilhelm Eder

Das US-Schädlingsbekämpfungsunternehmen Orkin hat die kalifornische Metropole Los Angeles schon zum zweiten Mal in Folge zur „rattenreichsten Stadt“ Amerikas gekürt. Die vier Spitzenplätze – Los Angeles, Chicago, New York City und San Francisco – blieben gegenüber dem Vorjahr unverändert.

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Das Unternehmen Orkin ermittelt die Anzahl der Ratten in jeder Stadt, indem es die Bekämpfungsmaßnahmen gegen Nagetiere in Wohngebäuden über ein Jahr hinweg erfasst. Die Firma, die bereits seit Jahren eine Rangliste der rattenreichsten Städte der Vereinigten Staaten erstellt, führt das Gedeihen der Ratten in L.A. auf das milde Klima und den leichten Zugang zu Nahrung zurück.

Perfekte Bedingungen für Nagetiere
Das ganzjährig milde Klima der Stadt, die dicht besiedelten Stadtviertel sowie der leichte Zugang zu Nahrung, Wasser und Unterschlupf biete die perfekten Bedingungen für Nagetiere wie Ratten und Mäuse, um sich dort anzusiedeln, heißt es seitens Orkin.

Wenn die Temperaturen im Herbst sinken, zieht es die Nager zunehmend in Gebäude.
Wenn die Temperaturen im Herbst sinken, zieht es die Nager zunehmend in Gebäude.(Bild: kameraOne (Screenshot))

Tiere können Krankheiten übertragen
Wenn die Temperaturen im Herbst sinken, ziehen Nagetiere, auf der Suche nach Wärme, Nahrung und geschützten Nistplätzen, zunehmend in Gebäude. Ratten können durch eine Öffnung von der Größe einer Vierteldollarmünze in ein Gebäude gelangen, und Mäuse benötigen noch weniger Platz. Sie können Wände, Kabel und Rohre beschädigen und Krankheiten auf den Menschen übertragen.

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Um die Nager fernzuhalten, empfehlen Experten, Lüftungsöffnungen, Risse und Spalten um Lüftungsöffnungen, Rohre sowie Fundamente abzudichten, undichte Wasserhähne und Rohre zu reparieren, Unordnung zu beseitigen, die zu Nistplätzen werden könnte, und Mülltonnen im Außenbereich auf Löcher zu überprüfen. Außerdem raten sie den Bewohnern, auf Anzeichen für Mäuse und Ratten, wie etwa Kot und Nagespuren, zu achten.

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