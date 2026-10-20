„Ich würde nie wieder für Deutschland spielen“

„Gegen mich – weil ich Tüke bin“

Tatsächlich wurde Demirbay seither nie wieder ins Team berufen. Allerdings nicht aus sportlichen Gründen, so die Überzeugung des Kasimpasa-Profis. „In Deutschland gibt es ohnehin viel Rassismus gegen uns. Das ist eine Tatsache. Einer singt die Nationalhymne nicht, ein anderer macht so etwas mit der Karte (…) Sie gingen gegen mich vor. Weil ich Türke bin – das stört sie.“