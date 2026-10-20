Justin Biebers Ex-Freundin Sahara Ray verstorben

Sahara Ray soll am Freitag eine Überdosis des synthetischen Opioids Fentanyl erlitten haben, daraufhin sei sie in ein Krankenhaus in Los Angeles gekommen. Die Ärzte hätten versucht, sie künstlich am Leben zu erhalten. Am Sonntag gab ihre Familie dann die traurige Nachricht bekannt, dass sie die Maschinen haben abdrehen lassen und Sahara damit nicht mehr am Leben sei.