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Trump: Netanyahu „großartiger Partner für Frieden“

Außenpolitik
19.10.2026 12:27
Von links: US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu
Von links: US-Präsident Donald Trump und Israels Ministerpräsident Benjamin Netanyahu(Bild: AFP/SAUL LOEB)
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Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu seine Unterstützung bei der Parlamentswahl ausgesprochen. Netanyahu sei ein großartiger „Partner für Frieden“ im Kampf gegen den Iran gewesen, schrieb er auf Truth Social.

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Die Vereinigten Staaten und Israel hatten den Krieg gegen den Iran Ende Februar begonnen. Im weiteren Verlauf traten allerdings unterschiedliche Interessen der beiden Politiker zutage. Trump kritisierte zum Beispiel die israelische Eskalation im Libanon. Er bezeichnete seinen Vertrauten als „verrückt“ und „undankbar“. Später ruderte der US-Präsident wieder zurück und meinte, dass Netanyahu wisse, „wer der Boss ist“ und man sich „sehr gut verstehe“.

Netanyahu kündigte daraufhin an, dass sich Israel aus der Abhängigkeit von den Vereinigten Staaten befreien müsse, auch wenn man deren Unterstützung schätze. Israel müsse eigene, unabhängige Rüstungssysteme entwickeln.

„Jede andere Führungsperson wäre falsch“
Diese Spannungen dürften inzwischen überwunden sein. Die Islamische Republik (Iran, Anm.) sei sowohl militärisch als auch finanziell zerstört worden und sofern sie ihren Kurs nicht rasch ändere, werde man diese Aufgabe bald zu Ende bringen, sagte Trump. „Wenn Israel die falsche Führungsperson hat – und das wäre jede andere als Bibi -, wird Amerika diese Arbeit selbst übernehmen müssen, und ich bin nicht geneigt, das zu tun.“

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Netanyahu habe sich angesichts enormen Widerstands, auch aus dem eigenen Land, als stark, mutig und brillant erwiesen, lobte Trump. Er sei genau die Art von Partner, den die USA von Israel erwarteten. „Bitte betrachten Sie dieses Schreiben als Ausdruck meiner uneingeschränkten und vollumfänglichen Unterstützung für Bibi Netanyahu bei seinem bevorstehenden erneuten Antritt zur Wahl des Ministerpräsidenten Israels“, schrieb Trump weiter. Mitte Juni hatte er noch gesagt, Netanyahu wahrscheinlich unterstützen zu werden, aber er müsse erst einmal abwarten, wer kandidiere.

Die israelische Parlamentswahl ist für den 27. Oktober geplant. 120 Abgeordnete werden gewählt.

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