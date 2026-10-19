Trump: Netanyahu „großartiger Partner für Frieden“

„Jede andere Führungsperson wäre falsch“

Diese Spannungen dürften inzwischen überwunden sein. Die Islamische Republik (Iran, Anm.) sei sowohl militärisch als auch finanziell zerstört worden und sofern sie ihren Kurs nicht rasch ändere, werde man diese Aufgabe bald zu Ende bringen, sagte Trump. „Wenn Israel die falsche Führungsperson hat – und das wäre jede andere als Bibi -, wird Amerika diese Arbeit selbst übernehmen müssen, und ich bin nicht geneigt, das zu tun.“