Loch in Flughafenzaun: Mann übte für Führerschein

Die beiden syrischen Staatsbürger sollen am Sonntagabend mit Anwälten zur Polizei gegangen sein, wie die „Bild“-Zeitung berichtet. Sie gaben an, dass der 20-Jährige hinter dem Lenkrad saß, der 32-Jährige soll der Autohalter sein. Bei dem Auto soll es sich um einen Audi A5 handeln, den die Polizei inzwischen auf dem Gelände eines Autohandels sichergestellt habe.