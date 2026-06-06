Trotz Verbot: Baby einfach per Mausklick bestellt

Kinderglück ganz einfach online gekauft: Wie die „Krone“ recherchierte, finden sich auf einer großen Karriereplattform Beiträge, Erfahrungsberichte und Werbungen von Vermittlern, die Leihmutterschaft in der Ukraine anbieten. Online werden Interessenten durch den Prozess geführt – von der künstlichen Befruchtung bis hin zur rechtlichen Übergabe des Kindes nach der Geburt.