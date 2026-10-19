Frankreichs Premier verhängt jetzt Ausgangssperren

Durch die Gewalt sind laut Darmanin ungefähr 1000 Sicherheitskräfte verletzt worden, sieben von ihnen schwer. „Ganz offensichtlich gehen sie nicht effektiv gegen die extreme Linke vor“, sagte der Minister mit Blick auf die Sicherheitsbehörden. Sie würden besser gegen Bedrohungen durch Terroristinnen, Terroristen und organisierte Kriminalität vorgehen. Frankreichs Innenminister Laurent Nuñez hat nach den landesweiten schweren Ausschreitungen vom Wochenende einen „Kontrollverlust“ eingeräumt und seinen Rücktritt angeboten. Präsident Emmanuel Macron wies das jedoch zurück. Er selbst brach am Montag zu einem geplanten Besuch in mehrere Golfstaaten auf.