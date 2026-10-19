Welternährungsprogramm kürzt Gaza-Hilfe drastisch

Hilfsprogramm sieht „akute Mangelernährung“ bei vielen Menschen

Derzeit leiden dem Welternährungsprogramm zufolge etwa 1,4 Millionen Menschen in Gaza – also zwei Drittel der dortigen Bevölkerung – unter einer schweren Ernährungskrise. Rund 200.000 von ihnen befänden sich in einer akuten Notlage. „Wir sagen der Welt, dass es jetzt nicht an der Zeit ist, wegzuschauen“, sagte der kommissarische WFP-Direktor Carl Skau der Nachrichtenagentur Reuters im Gazastreifen. Die für Palästinenserangelegenheiten zuständige israelische Behörde COGAT betont wiederum, es gebe keine akute Ernährungsunsicherheit im Gazastreifen.