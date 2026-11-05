Großeinsatz in Döbling: Lkw kracht in Straßenbahn

Der Zusammenstoß passierte bei der Kreuzung Grinzinger Allee/Paradisgasse. Eine Augenzeugin berichtete der „Krone“ von einem regelrechten Blaulichtaufgebot. Mehrere Straßenbahnen standen hintereinander still, während Polizei und Feuerwehr im Einsatz waren. Der Lkw dürfte mit seiner Front seitlich gegen die Bim gekracht sein. Auf den Fotos ist zu erkennen, dass die Front des Lkw beschädigt wurde.