Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Linie 38 unterbrochen

Großeinsatz in Döbling: Lkw kracht in Straßenbahn

Wien
05.11.2026 16:17
An der Kreuzung Grinzinger Allee/Paradisgasse kollidierte ein Lastwagen mit einer Straßenbahn ...
An der Kreuzung Grinzinger Allee/Paradisgasse kollidierte ein Lastwagen mit einer Straßenbahn der Linie 38.(Bild: „Krone“-Lesereporter, Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Am Donnerstagnachmittag ist es in Wien-Döbling zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lkw stieß mit einer Straßenbahn der Linie 38 zusammen. Polizei und Feuerwehr rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Auch der nachfolgende Bim-Verkehr ist betroffen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Zusammenstoß passierte bei der Kreuzung Grinzinger Allee/Paradisgasse. Eine Augenzeugin berichtete der „Krone“ von einem regelrechten Blaulichtaufgebot. Mehrere Straßenbahnen standen hintereinander still, während Polizei und Feuerwehr im Einsatz waren. Der Lkw dürfte mit seiner Front seitlich gegen die Bim gekracht sein. Auf den Fotos ist zu erkennen, dass die Front des Lkw beschädigt wurde.

(Bild: „Krone“-Lesereporter, Krone KREATIV)
(Bild: „Krone“-Lesereporter)

Ermittlungen laufen
Die Polizei bestätigte den Zusammenstoß. Derzeit wird ermittelt, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Die Linie 38 ist laut Wiener Linien aktuell noch unterbrochen und es soll zu unterschiedlichen Intervallen kommen. Bislang ist noch unklar, ob es Verletzte gibt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wien
05.11.2026 16:17
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien 01. Innere Stadt
1° / 10°
Symbol wolkenlos
Wien 11. Simmering
0° / 10°
Symbol wolkenlos
Wien 14. Penzing
0° / 10°
Symbol heiter
Wien 19. Döbling
-0° / 10°
Symbol wolkenlos
Wien 21. Floridsdorf
-2° / 10°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
333.988 mal gelesen
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
112.273 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Nachrichten
Die Gewinner des „Krone“-Vignettenbingo 2026
111.039 mal gelesen
Außenpolitik
Trump verteidigt Iran-Krieg und droht Demokraten
3107 mal kommentiert
US-Präsident Donald Trump sucht nach der krachenden Niederlage seiner Republikaner Trost bei ...
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
634 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Außenpolitik
Deshalb sind Donald Trump die Wähler davongelaufen
537 mal kommentiert
In der Außenpolitik hat Donald Trump trotz des Fiaskos weiterhin freie Hand – so will es die ...
Mehr Wien
Linie 38 unterbrochen
Großeinsatz in Döbling: Lkw kracht in Straßenbahn
„War mir eine Lehre“
Astro-Star Gerda Rogers klagt Hass-Poster an
Gegen Taxi gerast
Schlafenden im Auto verletzt: „Wollte sich rächen“
Wiener Stadtviertel
Mahnmal vervollständigt das Nordbahnhof-Gelände
Redete sich in Rage
Ralf Rangnick: „Das ist eine einzige Katastrophe“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf