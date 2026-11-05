Großeinsatz in Döbling: Lkw kracht in Straßenbahn

Am Donnerstagnachmittag ist es in Wien-Döbling zu einem schweren Unfall gekommen. Ein Lkw stieß mit einer Straßenbahn der Linie 38 zusammen. Polizei und Feuerwehr rückten mit mehreren Einsatzfahrzeugen an. Auch der nachfolgende Bim-Verkehr ist betroffen.
Der Zusammenstoß passierte bei der Kreuzung Grinzinger Allee/Paradisgasse. Eine Augenzeugin berichtete der „Krone“ von einem regelrechten Blaulichtaufgebot. Mehrere Straßenbahnen standen hintereinander still, während Polizei und Feuerwehr im Einsatz waren. Der Lkw dürfte mit seiner Front seitlich gegen die Bim gekracht sein. Auf den Fotos ist zu erkennen, dass die Front des Lkw beschädigt wurde.
Ermittlungen laufen
Die Polizei bestätigte den Zusammenstoß. Derzeit wird ermittelt, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Die Linie 38 ist laut Wiener Linien aktuell noch unterbrochen und es soll zu unterschiedlichen Intervallen kommen. Bislang ist noch unklar, ob es Verletzte gibt.
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