Rapid-Trainer: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Da staunt der Rapid-Trainer auch noch Tage später. „Noch nie“ habe so etwas erlebt wie am vergangenen Sonntagabend in Hütteldorf, schmunzelt Johannes Hoff Thorup im aktuellen Flash-Interview für die Social-Media-Kanäle von sportkrone.at
Gemeint ist natürlich die improvisierte Feier der Rapid-Fans nach dem Derby-Sieg in Wien-Favoriten bei der Wiener Austria. Zurück in Hütteldorf, war der Rapid-Mannschaftsbus von Hunderten grün-weißen Supportern empfangen worden, Feuerwerk, bengalische Fackeln, Fahnen und jeder Menge Euphorie inklusive. Überschäumende Freude in Grün-Weiß. Alles für die Derby-Helden. Für Hoff Thorup auch in der Retrospektive überwältigend.
„Auf positive Weise verrückt“
„Wir dachten, es wäre eine gute Idee, aus dem Bus auszusteigen und mit den Fans zu feiern, weil die Situation aktuell eine wirklich gute ist. Aber ich hatte keine Ahnung, was mich erwarten würde. Es war – auf eine positive Art und Weise – wirklich verrückt“, so der Cheftrainer in die sportkrone.at-Instagram-Kamera.
Die Fan-Euphorie kennt aktuell schier keine Grenzen. Das ist auch gut so, findet Hoff Thorup. „Die Fans sollen ruhig träumen, und sie sollen gern die ganze Saison groß träumen. Erst recht, wenn wir so spielen, wie wir es aktuell tun.“ Was sich in der Tat sehen lassen kann. Rapid führt nach elf Runden die Tabelle an. Zehn Siege, eine Niederlage – ergibt beeindruckende 30 Punkte und ein ebenso beeindruckendes Torverhältnis von 33:9.
Nicht zu selbstsicher
Jetzt geht‘s gegen den WAC. Am Freitag gastiert das Tabellenschlusslicht in Wien-Hütteldorf. Erster gegen Letzter, 24 Punkte Unterschied – die Rollen vor dem sind klar wie selten zuvor verteilt. Alle spricht für Rapid. Hoff Thorup ist trotzdem überzeugt: „Ich vertraue der Mannschaft, dass sie sich nicht zu selbstsicher fühlt.“ Anpfiff ist am Freitag um 19.30 Uhr. sportkrone.at tickert wie gewohnt live.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.