Rapid-Trainer: „So etwas habe ich noch nie erlebt“

Die Fan-Euphorie kennt aktuell schier keine Grenzen. Das ist auch gut so, findet Hoff Thorup. „Die Fans sollen ruhig träumen, und sie sollen gern die ganze Saison groß träumen. Erst recht, wenn wir so spielen, wie wir es aktuell tun.“ Was sich in der Tat sehen lassen kann. Rapid führt nach elf Runden die Tabelle an. Zehn Siege, eine Niederlage – ergibt beeindruckende 30 Punkte und ein ebenso beeindruckendes Torverhältnis von 33:9.