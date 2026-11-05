FIFA-Plan: Olympia nur noch für U23-Spielerinnen?

Viele Top-Fußballerinnen könnten nach Plänen der FIFA bald von den Olympischen Spielen ausgesperrt bleiben. Der Weltverband prüft nach dpa-Informationen für Sommerspiele ab 2032 wegen des vollen Spielkalenders die Beschränkung auf U23-Spielerinnen, wie es für die olympischen Männerturniere schon gängige Praxis ist. Zuerst hatte der „Guardian“ über den Vorstoß der FIFA berichtet, die dazu Gespräche mit dem Internationalen Olympischen Komitee führen will.
Das IOC dürfte wenig Interesse an einer solchen Regeländerung haben. Die Dachorganisation wünscht sich bei allen Sportarten die besten Athletinnen und Athletinnen am Start und hatte auch der Altersgrenze bei den Männerteams nur widerwillig zugestimmt. Sollte in Zukunft eine U23-Beschränkung auch bei den Frauen gelten, würde dies den Charakter und die Wertigkeit des Turniers deutlich ändern.
Hintergrund der FIFA-Pläne ist das Wachstum des Frauenfußballs und die zunehmende Zahl von Spielen und Wettbewerben vor allem für die Topstars der Branche. So plant der Weltverband für 2028 erstmals eine Klub-WM für Frauen, die im Jänner mit 19 Teams ausgetragen werden soll.
Regeländerung erst ab 2032 möglich
Für Olympia in Los Angeles im Sommer 2028 wären aber weiterhin alle Nationalspielerinnen der teilnehmenden Teams spielberechtigt, weil das Regelwerk bereits festgezurrt ist. Mit dabei werden dann sogar 16 Länder sein, 4 mehr als noch in 2024 in Paris. Dafür sind bei den Männern statt 16 nur noch 12 Teams dabei.
Eine erneute Veränderung der Teilnahmeregeln könnte es erst für die Sommerspiele 2032 in Brisbane geben. Für diese Olympia-Ausgabe plant das IOC auch eine umfassende Inventur des Sportarten-Programms, um die Zahl von Entscheidungen und Startern einzudämmen. Fußball dürfte dabei aber nicht zur Disposition stehen.
Seit 1996 Frauenfußball bei Olympia
Frauenfußball hatte 1996 seine Olympia-Premiere gefeiert. Die Männer sind schon seit 1908 dabei. Um eine Konkurrenz zur Geldmaschine WM zu verhindern, dürfen auf Druck der FIFA seit 1992 nur Spieler im Alter unter 23 Jahren bei Olympia spielen. Seit 1996 dürfen als Ausnahme drei ältere Profis pro Team im Kader stehen.
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