FIFA-Plan: Olympia nur noch für U23-Spielerinnen?

Viele Top-Fußballerinnen könnten nach Plänen der FIFA bald von den Olympischen Spielen ausgesperrt bleiben. Der Weltverband prüft nach dpa-Informationen für Sommerspiele ab 2032 wegen des vollen Spielkalenders die Beschränkung auf U23-Spielerinnen, wie es für die olympischen Männerturniere schon gängige Praxis ist. Zuerst hatte der „Guardian“ über den Vorstoß der FIFA berichtet, die dazu Gespräche mit dem Internationalen Olympischen Komitee führen will.