Ritter Sport siegt im Markenrechtsstreit

Die Verpackungen seien „überdurchschnittlich“ ähnlich, die Waren seien zumindest „durchschnittlich“ ähnlich, sagte der Richter. Er gab der Klage von Ritter Sport auf Unterlassung und Schadenersatz statt. Es bestehe Verwechslungsgefahr bei den Produkten, hieß es weiter. Der Schokoladenhersteller hatte den Mannheimer Hersteller bereits im Vorjahr wegen des Haferriegels verklagt. Er sieht durch die quadratische Verpackung sein Markenrecht verletzt. Für Ritter Sport ist beim Deutschen Patent- und Markenamt eine Art Blanko-Verpackung registriert, die zum Beispiel die typischen Seitenlaschen und die Längsnaht zum Knicken auf der Rückseite enthält.