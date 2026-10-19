Frauen als Politikerinnen

„Wollte etwas verändern“

Neusiedls Bürgermeisterin Lisa Böhm: „Als berufstätige Frau habe ich gesehen, wo es Verbesserungen braucht – etwa bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Ich wollte etwas verändern und habe Verantwortung übernommen.“ Sie ist überzeugt, dass gerade auf Gemeindeebene schnell sichtbar wird, was man bewirken kann.

Eine, die 1973 in Wien zur Politik kam, ist Hannelore Ursula Horak aus Gols. Nach Stationen beim ÖAAB in Wien und einem Umzug nach Gols wurde sie 1994 dort von der ÖVP gefragt, ob sie für den Gemeinderat kandidiert.