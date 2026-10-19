Musiker wurden Instrumente um € 14.000 gestohlen

Die Jägerstättersiedlung ist eine beschauliche Ansammlung von Mehrparteienhäusern in einer Sackgasse am nördlichen Linzer Stadtrand. Doch auch hier ist man nicht sicher vor fiesen Dieben. „Ich bin am Mittwoch spät von einem langen Probentag heimgekommen. Eigentlich wollte ich die Instrumente noch ausräumen, habe sie dann aber doch im Auto gelassen“, bereut Julian T.