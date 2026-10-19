Erst bis zu 20 Grad, dann folgt der Wettersturz

Der Montag zeigt sich in weiten Teilen Österreichs von seiner freundlichen Seite. Zwar können sich in der Früh vor allem in Tälern und Becken noch Nebelfelder halten, diese lösen sich im Laufe des Vormittags aber meist auf. Danach scheint vielerorts die Sonne, stellenweise sogar nahezu ungestört. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad wird es für die Jahreszeit angenehm mild.