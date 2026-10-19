Erst bis zu 20 Grad, dann folgt der Wettersturz

Die neue Woche startet in Österreich noch einmal mit viel Sonnenschein und angenehm milden Temperaturen. Doch wer auf einen goldenen Oktober hofft, sollte die ersten beiden Tage nutzen. Denn ab Mittwoch ist es mit dem freundlichen Herbstwetter vorerst vorbei. Regen, Wind und deutlich kühlere Temperaturen stehen auf dem Programm.
Der Montag zeigt sich in weiten Teilen Österreichs von seiner freundlichen Seite. Zwar können sich in der Früh vor allem in Tälern und Becken noch Nebelfelder halten, diese lösen sich im Laufe des Vormittags aber meist auf. Danach scheint vielerorts die Sonne, stellenweise sogar nahezu ungestört. Mit Höchstwerten zwischen 14 und 19 Grad wird es für die Jahreszeit angenehm mild.
Auch am Dienstag darf man sich noch über einige Sonnenstunden freuen. Allerdings startet der Tag vielerorts mit Nebel oder Hochnebel, besonders im Waldviertel sowie in Teilen Kärntens und der Steiermark. Im Westen ziehen am Nachmittag zunehmend Wolken auf, gegen Abend sind erste Regenschauer möglich. Die Temperaturen erreichen zwischen 12 und 20 Grad.
Zur Wochenmitte (Mittwoch) ist dann Schluss mit dem überwiegend freundlichen Wetter. Dichtere Wolken breiten sich aus, dazu kommen Regen und auffrischender Wind. Besonders im Alpenraum kann es zeitweise kräftiger regnen. In höheren Lagen sinkt die Schneefallgrenze im weiteren Verlauf wieder ab.
Am Donnerstag bleibt es zunächst wechselhaft und deutlich kühler. Vor allem in der ersten Tageshälfte ist noch mit Regen zu rechnen, ehe sich von Westen her wieder trockene Abschnitte und erste Sonnenfenster zeigen können.
Wechselhaft bleibt das Wetter am Freitag. Nach einem teils sehr frischen Start wechseln sich Sonne und Wolken ab, später können erneut Regenschauer aufziehen. Die Temperaturen erholen sich gebietsweise etwas, an die milden Werte vom Wochenbeginn wird aber nicht überall angeknüpft.
Wer also noch einen herbstlichen Spaziergang in der Sonne plant, hat vor allem am Montag und Dienstag gute Chancen.
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