Nach Schlagerpartie glaubt Gegner an einen Fluch

„Wollen es aus eigener Kraft schaffen“

Apropos Aufstieg: Den haben die Vigauner als Tabellenerster jetzt fest im Visier. „Wir wollen es aus eigener Kraft schaffen“, sagte Sektionsleiter Schabhüttl. Obwohl nicht nur Platz eins reichen würde: Steht am Ende der Saison eine 1b auf dem obersten Rang, würde die beste Nicht-1b automatisch mit aufsteigen. In diesem Fall hat Vigaun bereits elf Punkte Vorsprung auf den ersten Konkurrenten Lieferinger SV. Diesen schlug man vor zwei Wochen mit 11:1. Schabhüttl: „Die Euphorie ist im ganzen Verein spürbar. Wir müssen aber am Boden bleiben.“