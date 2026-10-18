Altes Handwerk: So bleiben Traditionen erhalten

Die glühende Bronze fließt in die Lehmform. Wenn die Glocke befreit und gestimmt ist, zeigt sich, wofür in der Glockengießerei Grassmayr monatelang gearbeitet wurde. Seit 1599 gießt die Innsbrucker Familie Grassmayr Glocken. Was von einer Generation an die nächste weitergegeben wird: der Wille, einem jahrhundertealten Handwerk immer neue Töne zu entlocken. Heute führen die Brüder Johannes und Peter das älteste handwerkliche Familienunternehmen Österreichs – in 14. Generation. Ihre Sehnsucht: „Die Stradivari unter den Glocken zu machen.“