Fontaines D.C.: Düstere Klänge für den Futurismus

Die neue Platte ist die fünfte der Band innerhalb von nur acht Jahren, seitdem sie 2019 mit „Dogrel“ ihr Debüt feierte. Die ersten drei Alben waren noch stark von Gitarrensound dominiert – begleitet vom oft lauten Leadsänger Grian Chatten – und beschäftigten sich mit dem Leben in Irland sowie dem enttäuschten Abschied aus ihrem Heimatland. Doch in „Dopamine Chamber“ setzt sich ein Trend fort, mit dem sich schon das 2024 erschienene vierte Album „Romance“ stark von den Vorgängerwerken unterschied: weniger Gitarren, dafür mehr Synthesizersound und gar orchestrale Einschübe.