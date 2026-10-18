„Hot Rock Dancers“ räumten bei Meisterschaft ab

„Wir gratulieren allen Tänzern zu ihren großartigen Leistungen. Ihr habt mit eurem Einsatz, eurem Teamgeist und eurer Leidenschaft die Hot Rock Dancers Parndorf würdig vertreten“, freut sich auch Angela Farkas und wünscht vor allem Pia und Raphael und Leonie und Luis viel Erfolg. Für die vier geht es nämlich am Freitag bereits weiter nach Polen zum World Cup.