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Aus Parndorf

„Hot Rock Dancers“ räumten bei Meisterschaft ab

Burgenland
18.10.2026 18:00
Die „Black Girls“ punkteten bei den Meisterschaften in Fischamend.
Die „Black Girls“ punkteten bei den Meisterschaften in Fischamend.(Bild: Hot Rock Dancers Parndorf)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

In Fischamend gingen am Samstag die Österreichischen Meisterschaften für Rock‘n‘ Roll über die Bühne.

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Seit 31 Jahren gibt es die „Hot Rock Dancers“ aus Parndorf mittlerweile. Im Vorjahr wurde das groß gefeiert – die Paare und Formationen zeigen aber auch national und international immer wieder ihr Können. So auch am Samstag in Fischamend, wo die Mädchen und Burschen eine Höchstleistung ablieferten.

In der Kategorie „Children“ holten sich Pia Farkas und Raphael Redmann den zweiten Platz, in der Kategorie „Juveniles“ nahmen Leonie Szombat und Luis Szorentini Bronze mit nach Hause. Auch sonst gab es noch etliche gute Platzierungen.

Bronze für Parndorf: Der dritte Platz ging an Leonie Szombat und Luis Szorentini.
Bronze für Parndorf: Der dritte Platz ging an Leonie Szombat und Luis Szorentini.(Bild: Hot Rock Dancers / Angela Farkas)

Punktlandung in der „Small Ladies Formation“
Die beste Platzierung gelang allerdings den „Black Girls“. Die begabte Mädchen-Formation wurde in ihrer Kategorie „Small Ladies Formation“ Erste und holte sich damit den Titel österreichische Meisterinnen.

„Wir gratulieren allen Tänzern zu ihren großartigen Leistungen. Ihr habt mit eurem Einsatz, eurem Teamgeist und eurer Leidenschaft die Hot Rock Dancers Parndorf würdig vertreten“, freut sich auch Angela Farkas und wünscht vor allem Pia und Raphael und Leonie und Luis viel Erfolg. Für die vier geht es nämlich am Freitag bereits weiter nach Polen zum World Cup.

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