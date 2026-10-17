„Für solche Spiele wirst du Fußballprofi!“

Die Exekutive handelte umgehend, setzte Pfefferspray sowie Schlagstöcke ein und schleuste die Austria-Anhänger in die Busse, damit diese rasch die Heimreise antreten konnten. Da jedoch einige wenige mit ihren Pkws in der Stadt parkten, konnten diese von den schwarz-grünen Chaoten gestellt werden. Die unrühmliche Bilanz der Vorfälle: Fünf Festnahmen, neun kurzzeitige Verwaltungsfestnahmen sowie 21 Anzeigen wegen Anstandsverletzungen, Ordnungsstörung, aggressiven Verhaltens und Verstößen gegen das Vermummungsverbot.