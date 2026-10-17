Weibliche Talente für Frauenpower-Event gesucht

„Im Burgenland gibt es so viele kreative Frauen. Manche stehen seit Jahr(zehnt)en auf der Bühne, andere arbeiten abseits der Öffentlichkeit an ihrer Kunst. Was sie verbindet, ist die Leidenschaft für das, was sie tun. Deshalb vergeben wir einen Slot unseres Bühnenprogramms über einen Open Call“, sagen die beiden Gastgeberinnen, Singer/Songwriterin Ulrike Mayer alias „Die Mayerin“ und „Die Duetten“-Musikerin Isabel Gaber.