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#We are Burgenland

Weibliche Talente für Frauenpower-Event gesucht

Burgenland
17.10.2026 06:00
Im vergangenen März war der Frauenabend restlos ausverkauft. Wer 2027 dabei sein will, kann sich ...
Im vergangenen März war der Frauenabend restlos ausverkauft. Wer 2027 dabei sein will, kann sich jetzt schon Tickets sichern: www.weare-burgenland.at(Bild: Ehrenreich Fotografie)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Der erfolgreiche Frauenevent #We are Burgenland findet 2027 erneut statt. Ein Platz im Künstlerinnen-Line-up wird jetzt via Aufruf vergeben. Wer kreativ ist und immer schon von einem Bühnenauftritt geträumt hat, kann sich bis 30. November 2026 dafür bewerben.

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Nach der fulminanten Premiere des Events ’#We are Burgenland – Starke Stimmen, starke Frauen“ vergangenen März, geht die Initiative, die die Potenziale und Sichtbarkeit von Frauen feiert, am 13. März 2027 in die zweite Runde. Da wird die Bühne des Kulturzentrums Eisenstadt wieder zum Ort für weibliche Kreativität, Vielfalt und Mut.

„Im Burgenland gibt es so viele kreative Frauen. Manche stehen seit Jahr(zehnt)en auf der Bühne, andere arbeiten abseits der Öffentlichkeit an ihrer Kunst. Was sie verbindet, ist die Leidenschaft für das, was sie tun. Deshalb vergeben wir einen Slot unseres Bühnenprogramms über einen Open Call“, sagen die beiden Gastgeberinnen, Singer/Songwriterin Ulrike Mayer alias „Die Mayerin“ und „Die Duetten“-Musikerin Isabel Gaber.

Beim Debüt traten u.a. die Poxrucker Sisters, Birgit Denk, Barbara Karlich, Virginia Ernst und ...
Beim Debüt traten u.a. die Poxrucker Sisters, Birgit Denk, Barbara Karlich, Virginia Ernst und Sofia Reyna auf.(Bild: Reinhard Judt)

Altersbeschränkungen gibt es nicht
Egal ob Musik, Gesang, Tanz, Theater, Kabarett, Literatur, Poetry Slam, Performance, Zauberei oder eine andere Ausdrucksform: #weare Burgenland“ sucht Frauen aller Generationen, die ihre kreative Arbeit live auf der Bühne präsentieren möchten – gerne als Solistin oder auch als Teil einer weiblich besetzten Band, eines Ensembles, eines Chors oder einer Formation.

„Ganz bewusst laden wir Frauen jeden Alters ein, sich für diesen rund zehnminütigen Auftritt zu bewerben. Willkommen sind sowohl etablierte Profis als auch aufstrebende Talente, die einen Beitrag zu diesem bunten Abend leisten möchten.“

Auch der Schülerchor der NMS Theresianum aus Eisenstadt war mit von der Partie.
Auch der Schülerchor der NMS Theresianum aus Eisenstadt war mit von der Partie.(Bild: Reinhard Judt)

Jetzt bewerben
Weil die eigene Handschrift zählt, sind nur selbst entwickelte Werke zugelassen. Coverversionen, Interpretationen fremder Werke oder KI-generierte Inhalte sind von der Teilnahme ausgeschlossen.

Einreichungen mit einer kurzen Vorstellung, Foto, Hör- oder Arbeitsprobe sind ab sofort bis inklusive 30. November 2026 möglich: weare@nickart.at

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