Helene Fischer tat sich mit Rappern zusammen

Die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer (42) hat sich bei ihrem neuen Song „Warum“ für einen ungewöhnlichen Weg entschieden. Diesmal sind mit Eko Fresh und Menju nämlich zwei Rapper beteiligt ...
In ihrer neuen Single „Warum“, die am Freitag erschienen ist, beschäftigt sich Fischer vor allem mit Sehnsucht, Nähe, Zweisamkeit und dem Wunsch, möglichst viel gemeinsame Zeit zu verbringen. „Warum will ich immer mehr von dir?“, heißt es in der Ballade etwa. Für Aufmerksamkeit sorgt nun aber weniger der Inhalt als vielmehr das Team hinter „Warum“. So hat unter anderem der deutsche Rapper Eko Fresh („Domplatten Massaker“, „Königin der Nacht/Arschloch“) mitgeschrieben. Auch Menju ist daran beteiligt, der ebenfalls im Rap-Genre zu Hause ist und unter anderem für Sarah Connor und RAF Camora Songtexte geschrieben hat.
Produziert wurde der Song von Jules Kalmbacher und Jens Schneider, die bereits an Fischers Single „Heute Nacht“ mitgearbeitet hatten. Die 42-Jährige hat ihr neuestes Werk bereits live vor 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Bühne präsentiert. Seither hatten ihre Fans darauf gewartet, dass es offiziell erscheinen würde.
Auftritt beim „Schlagerboom“
Es handelt sich nun um die dritte Single des kommenden Albums der Deutschen. Obwohl es noch keinen offiziellen Termin für die Veröffentlichung gibt, kann das Album bereits bestellt werden.
Am heutigen Samstag, 17. Oktober, wird Fischer beim Jubiläum „10 Jahre Schlagerboom – Alles funkelt! Alles glitzert“ bei Florian Silbereisen zu Gast sein. Zusätzlich zu Fischer werden unter anderem auch die österreichischen Sänger DJ Ötzi und Andreas Gabalier erwartet. Fischer war vor ihrer Ehe mit Gastgeber Silbereisen liiert.
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