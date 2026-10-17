Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Single „Warum“

Helene Fischer tat sich mit Rappern zusammen

Stars & Society
17.10.2026 19:57
Schlagersängerin Helene Fischer hat am Freitag ihre neue Single „Warum“ veröffentlicht.
Schlagersängerin Helene Fischer hat am Freitag ihre neue Single „Warum“ veröffentlicht.(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die deutsche Schlagersängerin Helene Fischer (42) hat sich bei ihrem neuen Song „Warum“ für einen ungewöhnlichen Weg entschieden. Diesmal sind mit Eko Fresh und Menju nämlich zwei Rapper beteiligt ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In ihrer neuen Single „Warum“, die am Freitag erschienen ist, beschäftigt sich Fischer vor allem mit Sehnsucht, Nähe, Zweisamkeit und dem Wunsch, möglichst viel gemeinsame Zeit zu verbringen. „Warum will ich immer mehr von dir?“, heißt es in der Ballade etwa. Für Aufmerksamkeit sorgt nun aber weniger der Inhalt als vielmehr das Team hinter „Warum“. So hat unter anderem der deutsche Rapper Eko Fresh („Domplatten Massaker“, „Königin der Nacht/Arschloch“) mitgeschrieben. Auch Menju ist daran beteiligt, der ebenfalls im Rap-Genre zu Hause ist und unter anderem für Sarah Connor und RAF Camora Songtexte geschrieben hat.

Produziert wurde der Song von Jules Kalmbacher und Jens Schneider, die bereits an Fischers Single „Heute Nacht“ mitgearbeitet hatten. Die 42-Jährige hat ihr neuestes Werk bereits live vor 750.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf der Bühne präsentiert. Seither hatten ihre Fans darauf gewartet, dass es offiziell erscheinen würde.

Lesen Sie auch:
Schlagerkönigin Helene Fischer wird bei Florian Silbereisens Jubiläumsshow auftreten.
Großes Wiedersehen
Helene Fischer kommt zu Silbereisens Jubiläumsshow
09.10.2026
„Krone“-Interview
Helene Fischer: „Wie der letzte Sternenstaub“
21.03.2026

Auftritt beim „Schlagerboom“
Es handelt sich nun um die dritte Single des kommenden Albums der Deutschen. Obwohl es noch keinen offiziellen Termin für die Veröffentlichung gibt, kann das Album bereits bestellt werden.

Am heutigen Samstag, 17. Oktober, wird Fischer beim Jubiläum „10 Jahre Schlagerboom – Alles funkelt! Alles glitzert“ bei Florian Silbereisen zu Gast sein. Zusätzlich zu Fischer werden unter anderem auch die österreichischen Sänger DJ Ötzi und Andreas Gabalier erwartet. Fischer war vor ihrer Ehe mit Gastgeber Silbereisen liiert. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Stars & Society
17.10.2026 19:57
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kim Virginia Grey flog bei „Promi Big Brother“ raus und gestand anschließend eine Babylüge ein.
„Das kann sein ...“
„Big Brother“-Aus: Kim Virginia gibt Babylüge zu
Die Geiss-Schwestern Davina und Shania tragen am Oktoberfest ihre Schleife auf der linken Seite, ...
Party auf der Wiesn
Shania & Davina vergeben? Ihre Dirndl verraten es!
Gastro-Unternehmer Martin Ho wurde im Vatikan zum Ritter geschlagen. Seine beiden Töchter waren ...
Als Nicht-Christ
Szene-Wirt Ho im Vatikan zum Ritter geschlagen
Für Prinz George beginnt ab September die Zeit auf dem Elite-Internat Eton. Im Vorfeld werden ...
Sorge um Sicherheit
George bald in Eton: Internat verschärft Regeln!
Candice Swanepoel räkelte sich für Victoria‘s Secret im Stile von Anita Ekberg im ...
„Molto sexi“ in Rom
Candice Swanepoel macht Anita Ekberg Konkurrenz
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
93.685 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Champions League
LASK geht bei Tor-Spektakel gegen Liverpool unter
85.535 mal gelesen
Bradley Barcola traf gegen den LASK im Triplepack.
Wirtschaft
Diese Firma will Ardo-Bauern im Marchfeld helfen!
84.446 mal gelesen
Krone Plus Logo
Diese Fabrik im niederösterreichischen Leopoldsdorf könnte künftig für die ...
Innenpolitik
Kickl tobte, scheiterte aber mit Misstrauensantrag
1052 mal kommentiert
Kickl erachtet die Dreierkoalition für nicht mehr handlungsfähig.
Österreich
Neue E-Card-Gebühr trifft Millionen Pensionisten
726 mal kommentiert
Auf den Konten zahlreicher Österreich landet im November weniger Geld – Grund dafür ist die ...
Außenpolitik
„In einem Krieg ist die NATO Russland überlegen“
636 mal kommentiert
Alexus G. Grynkewich ist Oberbefehlshaber der NATO-Truppen in Europa. Er argumentierte, Moskau ...
Mehr Stars & Society
Neue Single „Warum“
Helene Fischer tat sich mit Rappern zusammen
Private Einblicke
Prinz Christian (21) will irgendwann Kinder haben
Verfahrensfehler?
Missbrauchsanklage gegen Busfield aufgehoben
Krone Plus Logo
Neues Steckenpferd
Leona König zeigt uns ihr tierisch privates Hobby
WORDRAP
Strauss: „Ich nehme mir nicht genug Zeit für mich“
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf