Helene Fischer tat sich mit Rappern zusammen

In ihrer neuen Single „Warum“, die am Freitag erschienen ist, beschäftigt sich Fischer vor allem mit Sehnsucht, Nähe, Zweisamkeit und dem Wunsch, möglichst viel gemeinsame Zeit zu verbringen. „Warum will ich immer mehr von dir?“, heißt es in der Ballade etwa. Für Aufmerksamkeit sorgt nun aber weniger der Inhalt als vielmehr das Team hinter „Warum“. So hat unter anderem der deutsche Rapper Eko Fresh („Domplatten Massaker“, „Königin der Nacht/Arschloch“) mitgeschrieben. Auch Menju ist daran beteiligt, der ebenfalls im Rap-Genre zu Hause ist und unter anderem für Sarah Connor und RAF Camora Songtexte geschrieben hat.