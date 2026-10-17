Ausschreitungen bei Protesten in mehreren Ländern

Zeltlager in Porto geräumt

Im Zentrum von Lissabon haben am Samstag ebenfalls zehntausende Menschen gegen stark gestiegene Lebenshaltungskosten und die Wohnungskrise demonstriert. Der Aktion waren Tage wachsender Unruhe vorausgegangen. In der Stadt Porto hatte die Polizei am Montag ein Zeltlager von Aktivistinnen und Aktivisten geräumt. Der Minister für parlamentarische Angelegenheiten, Carlos Abreu Amorim, sagte am Freitag, die Regierung werde dem Druck der Straße nicht nachgeben. Es seien bereits konkrete Maßnahmen auf den Weg gebracht worden. In Portugals Großstädten haben sich die Immobilienpreise seit 2017 mehr als verdoppelt, die Mieten für Neuverträge sind in einem ähnlichen Ausmaß gestiegen.