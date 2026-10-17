Kleiner Hund stürzte am Berg 50 Meter in die Tiefe

Relativ glimpflich dürfte der Absturz eines Chihuahuas auf der Ewigen Wand bei Bad Goisern (Oberösterreich) ausgegangen sein. Der Vierbeiner war dort mit Wanderern aus Wels unterwegs, als er plötzlich in die Tiefe fiel.
Direkt von der jährlichen Übung wurden die Mitglieder der Bergrettung Bad Goisern am Samstag zu einem tierischen Einsatz gerufen. Zwei Wanderer aus Wels hatten Alarm geschlagen, nachdem ihr Hund abgestürzt war.
Hund hatte Riesenglück
Die Freizeitsportler waren mit dem Chihuahua am Höhen Weg bei der Ewigen Wand unterwegs, als der Vierbeiner plötzlich rund 50 Meter bis zum Wandfuß abstürzte. Ein Stoßtrupp der Bergrettung konnte das Tier rasch dort sichern und vorsichtige Entwarnung geben. Denn der Hund konnte – zumindest optisch relativ unversehrt – seinen Besitzern übergeben werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.