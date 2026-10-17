Kleiner Hund stürzte am Berg 50 Meter in die Tiefe

Hund hatte Riesenglück

Die Freizeitsportler waren mit dem Chihuahua am Höhen Weg bei der Ewigen Wand unterwegs, als der Vierbeiner plötzlich rund 50 Meter bis zum Wandfuß abstürzte. Ein Stoßtrupp der Bergrettung konnte das Tier rasch dort sichern und vorsichtige Entwarnung geben. Denn der Hund konnte – zumindest optisch relativ unversehrt – seinen Besitzern übergeben werden.