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Kleiner Hund stürzte am Berg 50 Meter in die Tiefe

Oberösterreich
17.10.2026 19:49
Bergretter sicherten den Vierbeiner am Wandfuß.
Bergretter sicherten den Vierbeiner am Wandfuß.(Bild: Bergrettung Bad Goisern)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Relativ glimpflich dürfte der Absturz eines Chihuahuas auf der Ewigen Wand bei Bad Goisern (Oberösterreich) ausgegangen sein. Der Vierbeiner war dort mit Wanderern aus Wels unterwegs, als er plötzlich in die Tiefe fiel.

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Direkt von der jährlichen Übung wurden die Mitglieder der Bergrettung Bad Goisern am Samstag zu einem tierischen Einsatz gerufen. Zwei Wanderer aus Wels hatten Alarm geschlagen, nachdem ihr Hund abgestürzt war.

Hund hatte Riesenglück
Die Freizeitsportler waren mit dem Chihuahua am Höhen Weg bei der Ewigen Wand unterwegs, als der Vierbeiner plötzlich rund 50 Meter bis zum Wandfuß abstürzte. Ein Stoßtrupp der Bergrettung konnte das Tier rasch dort sichern und vorsichtige Entwarnung geben. Denn der Hund konnte – zumindest optisch relativ unversehrt – seinen Besitzern übergeben werden.

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