Inter gewinnt nach Rückstand in Bologna

Siebtes Spiel, sechster Sieg: Inter Mailand lacht in der italienischen Meisterschaft weiter von der Tabellenspitze.
Der Titelverteidiger setzte sich am Samstag auswärts gegen Bologna mit 3:1 durch und entfernte sich zumindest für einen Tag drei Punkte von Verfolger Lazio Rom, der am Sonntag im Schlager bei Juventus Turin gastiert.
Tomasso Pobega (10.) traf für die Hausherren, Marcus Thuram (44.), Carlos Augusto (69.) und Ange-Yoan Bonny (83.) drehten die Partie.
Eine überraschende Niederlage setzte es für den Neunten Napoli mit einem 0:1 bei Schlusslicht Venezia, das erstmals in dieser Saison Punkte einfahren konnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.