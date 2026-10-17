Wie ein VW-Golf, der gegen einen Ferrari fährt

Die Führung des LASK hatte sich schon lange abgezeichnet, zu überlegen war der Champions-League-Teilnehmer, um überhaupt einen Zweifel über den Sieger aufkommen zu lassen. Der Rückstand weckte die Hausherren zwar kurzfristig etwas auf und durch einen Kopfball von Anilson, den LASK-Keeper Lukas Jungwirt über die Latte drehte, kam die Austria tatsächlich zu ihrer einzigen Chance. Ein schneller Konter, den Samuel Adeniran eiskalt abschloss, machte den Deckel jedoch schon frühzeitig drauf. Der eingewechselte ÖFB-Teamspieler Christoph Lang stellte mit einem Doppelpack den Endstand her. Das Ergebnis spiegelte auch die Leistung auf dem Platz wider. Das 0:4 aus Lustenauer Sicht entsprach dem Leistungsvermögen auf dem Platz. Der LASK hat sich also in Lustenau aus der Krise geschossen und nach fünf sieglosen Spielen wieder einen vollen Erfolg gefeiert.