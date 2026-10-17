Griff brach aus: Kletterin stürzte zwölf Meter ab

Frau verlor plötzlich Orientierung

„Gegen 15.20 Uhr befanden sich die Bergsteigerinnen bereits in der fünften Seillänge“, erklärt die Polizei. Während eine der beiden im Vorstieg unterwegs war, sicherte ihre Partnerin sie vom Standplatz aus. Doch plötzlich verlor die 18-Jährige die Orientierung und konnte den nächsten Standplatz nicht finden.