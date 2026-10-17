Fivers und Ferlach kassieren Hinspielpleiten

Die Fivers Margareten und der SC Ferlach haben ihre Zweitrunden-Hinspiele im European Handball-Cup am Samstag auswärts klar verloren.
Die in der HLA bisher souveränen Wiener unterlagen in Istanbul gegen Besiktas JK 31:38 (14:20). Ferlach zog beim Vorjahrestitelgewinner HC Alkaloid in Skopje mit 22:31 (11:16) den Kürzeren. Die dadurch schwierigen Rückspiele gehen jeweils am 24. Oktober über die Bühne.
HLA-Meister Vöslau gegen den slowakischen Klub Bojnice und Krems gegen Kras/Volendam aus den Niederlanden bestreiten ihre EC-Hinspiele am Sonntag ebenfalls in der Fremde.
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