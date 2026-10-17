Blau-Weiß Linz dreht Partie und siegt souverän

Blau-Weiß Linz hat die Tabellenführung in der 2. Liga von der Vienna zurückerobert. Die Mannschaft von Michael Köllner gewann am Samstag ihr Heimspiel gegen Liefering mit 4:1 und hält wie die Döblinger nach neun Runden bei 22 Punkten, hat aber das bessere Torverhältnis.
In zwei Wochen kommt es auf der Hohen Warte zum direkten Duell zwischen den beiden Topteams. Die Admira siegte beim FAC 2:0, Bregenz und Amstetten trennten sich 0:0.
Zweimal Rot in Halbzeit zwei
Die Lieferinger gingen in Linz durch Lassina Traore in Führung (26.), Romeo Vucic gelang vor der Pause der Ausgleich (37.). Nach Seitenwechsel brachte Ronivaldo die Blau-Weißen auf die Siegerstraße (60.). Nach einer gelb-roten Karte für Dovas Grudzinskas (70.) machten Jonas Mayer (75.) und Fabio Varesi-Strauss (94.) für die Oberösterreicher alles klar. Glatt Rot sah noch der Lieferinger Torschütze Traore (81.).
In Floridsdorf bewerkstelligten Justin Forst (61.) und Mateja Bubanj (89.) den Sieg der Gäste aus der Südstadt. Die Admira ist mit 15 Punkten nun Fünfter, der FAC (13) Achter vor Liefering. Bei der Partie Schwarz-Weiß gegen Amstetten sah der Bregenzer Anteo Fetahu kurz vor Schluss Rot (90.).
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