Blau-Weiß Linz dreht Partie und siegt souverän

Zweimal Rot in Halbzeit zwei

Die Lieferinger gingen in Linz durch Lassina Traore in Führung (26.), Romeo Vucic gelang vor der Pause der Ausgleich (37.). Nach Seitenwechsel brachte Ronivaldo die Blau-Weißen auf die Siegerstraße (60.). Nach einer gelb-roten Karte für Dovas Grudzinskas (70.) machten Jonas Mayer (75.) und Fabio Varesi-Strauss (94.) für die Oberösterreicher alles klar. Glatt Rot sah noch der Lieferinger Torschütze Traore (81.).