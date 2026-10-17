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Tiere auf der Suche nach einem Zuhause

Tierecke
17.10.2026 06:00
Die Gründe für eine Vergabe sind unterschiedlich, das Ziel bleibt gleich: eine Bleibe auf ...
Die Gründe für eine Vergabe sind unterschiedlich, das Ziel bleibt gleich: eine Bleibe auf Lebenszeit (Symbolbild).(Bild: ©Elena Arkadova - stock.adobe.com)
Porträt von Tierecke
Von Tierecke

Täglich landen Hunde, Katzen und Kleintiere in den Auffangstationen der Tierheime. Sie alle verdienen eine zweite Chance, um Anschluss bei liebevollen Besitzern zu finden und mit diesen durch „Dick und Dünn“ zu gehen. Hier präsentieren wir Fellnasen, die auf der Suche nach einem liebevollen Für-immer-Zuhause sind. 

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Falco – der Energiegeladene 
(Bild: zVg)

Falco (fünf Jahre) braucht Zeit, um Vertrauen zu fassen. Mit Hündinnen ist der Rüde gut verträglich. Im Tierheim zeigt er sich jedoch stressbedingt reaktiv. Gesucht werden hundeerfahrene Menschen mit ausreichend Zeit für Beschäftigung, die ihm ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bieten können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Din – der Schüchterne 
(Bild: zVg)

Din (acht Jahre) ist ein schüchterner Hund, der Zeit braucht, um Vertrauen zu fassen. Vor großen Hunden fürchtet er sich. Für den sensiblen Rüden wird ein Zuhause am Land mit Garten gesucht, idealerweise bei einem kleineren Zweithund, der ihm Sicherheit vermittelt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Teddy – der Spazierfreudige  
(Bild: zVg)

Ein Zusammenleben mit Männern bzw. zwei Personen im selben Haushalt fällt Teddy (10) schwer, weshalb für den spazierfreudigen Rüden ein Zuhause bei einer alleinstehenden Frau gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Rex – der Menschenbezogene 
(Bild: zVg)

Rex (sechs Jahre) ist ein menschenbezogener Mischling. Mit anderen Hunden ist der Rüde nicht verträglich. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause, in dem er endlich ankommen darf, bei erfahrenen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Degus – die Tagaktiven 
(Bild: zVg)

Im TierQuarTier Wien warten derzeit Degus auf liebevolle Lebensplätze mit viel Beschäftigung und passenden Artgenossen. Sie sind äußerst gesellige, intelligente und tagaktive Tiere. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Bruno – der Aufgeschlossene 
(Bild: zVg)

Bruno (ein Jahr) ist ein aufgeschlossener, freundlicher Shar-Pei-Mix, der lange Spaziergänge liebt und mit großer Neugier seine Umgebung erkundet. Gesucht werden Halter, die ihm ausreichend Raum geben, seine Umwelt in seinem eigenen Tempo kennenzulernen und seinen Entdeckerdrang auszuleben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Nepomuk – der Skeptische 
(Bild: zVg)

Nepomuk (zehn Jahre) ist ein Yorkshire Terrier, der Fremden mit Skepsis begegnet und Zeit braucht, um Vertrauen zufassen. Für ihn wird ein ruhiges Zuhause bei erfahrenen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Bacon – der Verträgliche
(Bild: zVg)

Bacon (6) ist menschenfreundlich, verträglich mit Artgenossen und kennt die Grundkommandos. An der lockeren Leine gehen und das Alleinbleiben muss er noch lernen. Da Letzteres bisher nicht geklappt hat, braucht es dafür Zeit und Geduld – oder eine Betreuung als Alternative. Gesucht wird ein liebevolles Zuhause am Stadtrand. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Milkshake & Bruno – die Unzertrennlichen
(Bild: zVg)

Milkshake und sein Bruder Bruno (zwei Jahre) suchen gemeinsam ein kinderloses Für-immer-Zuhause am Stadtrand. Die zwei schüchternen Spürnasen haben bisher wenig kennengelernt – Einfühlungsvermögen und Geduld sind gefragt. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Sansa – die Unsichere
(Bild: zVg)

Sansa (ein Jahr) ist eine taube, unsichere Hündin, die Zeit braucht. Für die schüchterne Fellnase wird ein ruhiges Zuhause gesucht, in dem sie mit geduldigen Haltern in ihrem Tempo die Welt entdecken darf. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Dona – die Aufgeweckte 
(Bild: zVg)

Dona (drei Jahre) ist menschenfreundlich – neigt in Stresssituationen jedoch zum Zwicken. Bei Artgenossen entscheidet die Sympathie. Für die liebe Hündin wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Frederico – der Liebe 
(Bild: zVg)

Frederico (fünf Jahre) wurde ungepflegt auf der Straße gefunden. Im TierQuarTier wurde er aufgepäppelt und nun ist der liebe Kaninchenbub auf der Suche nach einem Zuhause mit viel Platz, guter Pflege und passenden Artgenossen. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Spike – der Sensible 
(Bild: zVg)

Spike (acht Jahre) ist ein sensibler und aktiver Rüde, der sich nach Sicherheit und Geborgenheit sehnt. Der liebe Mischling wünscht sich endlich ein ruhiges, liebevolles Zuhause bei geduldigen Menschen. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Amaretto – der Gemütliche
(Bild: zVg)

Amaretto (zehn Jahre) ist ein freundlicher Labrador-Mix, der gemütliche Spaziergänge, gutes Futter und gemeinsame Zeit genießt. Für seinen Lebensabend sucht der Senior ein ruhiges, ebenerdiges Zuhause. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Zebra-Zwergbuntbarsche
(Bild: zVg)

Junge Zebra-Zwergbuntbarsche suchen ein neues, artgerechtes Für-immer-Zuhause. Die Fische gelten als pflegeleicht und robust und sind für die Haltung im Süßwasseraquarium gut geeignet. Ausgewachsen werden sie etwa 8 cm groß. 0650/880 49 45

Ceba – die Lernfreudige 
(Bild: zVg)

Ceba (zwei Jahre) braucht etwas Zeit, um Vertrauen zu fassen. Hat sie dieses aufgebaut, zeigt sie sich verschmust und verspielt. An der Stubenreinheit muss noch gearbeitet werden, wobei Ceba sehr lernfreudig ist. Für sie wünschen wir uns ein ruhiges Zuhause am Stadtrand, gerne mit einem Zweithund. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Bella – die Menschenbezogene 
(Bild: zVg)

Bella (neun Jahre) zeigt sich sehr menschenbezogen – mit Artgenossen ist sie nicht verträglich. Leinenführigkeit sowie Hundebegegnungen müssen weiterhin ruhig und mit positiver Bestärkung trainiert werden. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Damon – der Freundliche 
(Bild: zVg)

Damon (fünf Jahre) ist ein freundlicher Vierbeiner, der sich mit Artgenossen nach Sympathie versteht. Wegen seiner Sehbehinderung benötigt er ein ruhiges Umfeld, da ihn Reize schnell überfordern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Inna – die Unkomplizierte
(Bild: zVg)

Inna (zwölf Jahre) ist eine liebe, unkompliziert und verschmuste Hündin. Aufgrund altersbedingter Wehwehchen benötigt sie täglich Medikamente. Für die freundliche Seniorin wird ein barrierefreies, kuscheliges Zuhause mit Garten gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Georg – der Ängstliche
(Bild: zVg)

Georg (drei Jahre) wurde ungepflegt bei einem Müllplatz ausgesetzt und seinem Schicksal überlassen. Der noch ängstliche Kaninchenbub sucht nun ein ruhiges, liebevolles Zuhause mit passenden Artgenossen, in dem er Sicherheit findet und langsam Vertrauen fassen darf. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Doja – die Skeptische 
(Bild: zVg)

Doja (vier Jahre) ist eine anfangs skeptische Dobermann-Hündin, die fremde Menschen zunächst verbellt. Hat sie Vertrauen gefasst, zeigt sie sich freundlich und zugänglich. Gesucht werden aktive, hundeerfahrene Menschen, die ihre Grenzen respektieren und ihr Sicherheit vermitteln. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Marty – der Aktive
(Bild: zVg)

Marty (sechs Jahre) ist ein aktiver und intelligenter Mischling, der Fremden mit großer Skepsis begegnet und Zeit braucht, um Vertrauen aufzubauen. Gesucht wird ein ruhiger Lebensplatz bei erfahrenen Hundehaltern mit klarer, verständnisvoller Führung. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Poppy – die Verspielte
(Bild: zVg)

Poppy (fünf Jahre) ist ein verschmuste, loyale und verspielte Mischlingshündin, die ausgiebige Spaziergänge genießt. Fremden gegenüber ist sie anfangs etwas zurückhaltend. Gesucht werden aktive, geduldige Hundehalter. 0664/887 746 49

Cooper – der Gutmütige
(Bild: zVg)

Mischling Cooper (fünf Jahre) hatte keinen leichten Start. Der gutmütige Vierbeiner wartet auf einen liebevollen Platz bei aktiven Menschen, die Spaß am gemeinsamen Training haben. 0677/617 726 19

Lilly & Benny – die Unzertrennlichen
(Bild: zVg)

Lilly und Benny (zwei Jahre) suchen gemeinsam ein liebevolles Zuhause. Das zutrauliche Duo sucht einen kuscheligen Lebensplatz mit Zugang zu einem gesicherten Außenbereich. 0699/140 096 51

Flopp – der Schreckhafte
(Bild: zvg)

Flopp (elf Jahre) ist ein freundlicher Rüde, der mit Artgenossen gut verträglich ist. Da der Senior aufgrund seiner Taubheit schreckhaft ist, wird ein ruhiger Platz bei einfühlsamen Haltern gesucht. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Willy – der Kuschler
(Bild: zVg)

Sobald Willy (fünf Jahre) einmal Vertrauen gefasst hat, wird er zum Kuschelbären. Auch mit anderen Hunden verträgt sich der Rüde gut. Gesucht wird ein liebevolles Für-immer-Zuhause mit Garten. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Toby – der Sensible
(Bild: zVg)

Toby (zehn Jahre) ist anfangs unsicher und benötigt etwas Zeit, um Vertrauen aufzubauen. Der sensible Mischling erhält täglich Herzmedikamente. Gesucht wird ein ruhiges Zuhause am Stadtrand bei einfühlsamen, geduldigen Hundehaltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Jack – der Freundliche
(Bild: zVg)

Jack (zwölf Jahre) ist ein freundlicher, noch rüstiger Rüde, der entspannte Spaziergänge und ausgiebige Schnüffelrunden genießt. Für seinen Lebensabend wünscht er sich einen ruhigen Platz bei geduldigen Haltern. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Heino & Hannelore – die Unzertrennlichen
Heino
Heino(Bild: zVg)
Hannelore
Hannelore(Bild: zVg)

Heino und Hannelore (drei Jahre) sind liebenswerte Chinchillas, die ihr gemeinsames Glück suchen. Sie besitzen ein ausgeprägtes Sozialverhalten, sind neugierig und benötigen viel Abwechslung. Interessenten melden sich bitte unter kleintiervergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Pluto – der Misstrauische 
(Bild: zVg)

Pluto (acht Jahre) ist ein misstrauischer Chihuahua-Mix, der Fremde verbellt und bei Überforderung auch schnappen kann. Er sucht ein ruhiges Zuhause bei erfahrenen Menschen, die seine Grenzen respektieren. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Schnurrito – der Anhängliche 
(Bild: zVg)

Schnurrito (zwei Jahre) ist ein freundlicher, anhänglicher Kater, der gerne seine Umgebung erkundet. Im Tierheim ist er unterfordert und gestresst. Gesucht wird ein Platz mit der Möglichkeit zum Freigang. Interessenten melden sich bitte unter katzenvergabe@tierquartier.at oder 01/734 110 20.

Buddy – der Liebe 
(Bild: zVg)

Buddy (vierzehn Jahre) ist ein lieber, menschenbezogener Rüde, der sich mit anderen Hunden gut versteht – Zuhause aber gerne seine Ruhe hat. Trotz seines Alters ist er verspielt und genießt gemütliche Spaziergänge. Altersbedingt ist er inkontinent und braucht Medikamente. Da er nicht gerne alleine bleibt, werden Menschen gesucht , die ihm viel Zeit und Nähe schenken können. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

Kapibara – der Freundliche
(Bild: zVg)

Kapibara (sieben Jahre) kommt gut mit Artgenossen und Kindern aus. Der kuschelbedürftige, freundliche Vierbeiner wartet auf ein Zuhause bei Menschen, die am Land in einem Haus mit Garten leben. Interessenten melden sich bitte unter hundevergabe@tierschutz-austria.at oder 0699/166 040 74.

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