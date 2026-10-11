„Mamma Mia!“: Musical live im Linzer Musiktheater

Das sensationelle Feel-Good-Musical geht 2027 in einer brillanten und stimmungsvollen Inszenierung in Deutschland und Österreich auf Tour.

Und es gastiert vom 14. Juli bis zum 1. August in der englischen Originalversion mit deutschen Untertiteln im Linzer Musiktheater, das Gastspiel wird von der „Krone“ präsentiert. Karten für „Mamma Mia!“ – das Original-Musical im Linzer Musiktheater sind ab sofort erhältlich!