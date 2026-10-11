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Sommerhit 2027

„Mamma Mia!“: Musical live im Linzer Musiktheater

Oberösterreich
11.10.2026 16:00
Momente zum Mitsingen und voll Anergie: „Mamma Mia!“ – ein mitreißendes Jukebox- Musical mit den ...
Momente zum Mitsingen und voll Anergie: „Mamma Mia!“ – ein mitreißendes Jukebox- Musical mit den größten Hits von ABBA.(Bild: Brinkhoff-Moegenburg)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Die größten ABBA-Hits, Momente zum Lachen und Weinen – und jede Menge Sommerfeeling: „Mamma Mia!“ ist mehr als ein Musical, es ist ein Kult-Erlebnis, das man einmal gesehen haben muss. Ab 14. Juli 2027 gastiert die Originalversion im Linzer Musiktheater.

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Glitzernde Disco-Rhythmen, große Gefühle und unvergessliche Hits von ABBA: „Mamma Mia!“ ist nicht einfach nur ein Musical, sondern ein weltweites Phänomen. Es wurde bisher von mehr als 70 Millionen Zuschauern in 50 Produktionen und in 16 verschiedenen Sprachen gesehen.

Große Hits, starke Story
Das Erfolgsgeheimnis liegt darin, dass „Mamma Mia!“ mitreißende Songs mit einer herzerwärmenden Geschichte verbindet: Auf einer griechischen Insel steht die junge Sophie kurz vor ihrer Hochzeit. Ihr größter Wunsch ist es, von ihrem Vater zum Altar geführt zu werden. Doch ihre Mutter Donna hat ihr nie verraten, wer dieser ist. Als Sophie in Donnas alten Tagebüchern liest, entdeckt sie drei mögliche Väter und lädt alle heimlich zur Hochzeit ein.

Donna – unabhängig, stark – trifft frühere Liebhaber wieder und da kommen alte Erinnerungen und ...
Donna – unabhängig, stark – trifft frühere Liebhaber wieder und da kommen alte Erinnerungen und Gefühle hoch(Bild: Brinkhoff-Moegenburg)
Vom West End zu einem weltweiten Phänomen! „Mamma Mia!“ ist Judy Craymers geniale Interpretation ...
Vom West End zu einem weltweiten Phänomen! „Mamma Mia!“ ist Judy Craymers geniale Interpretation der zeitlosen ABBA-Songs in Form einer heiteren und witzigen Geschichte einer Mutter, einer Tochter und drei potenzieller Väter auf einer idyllischen griechischen Insel.(Bild: Brinkhoff-Moegenburg)

Große Tournee mit Stopp in Linz
Damit ist die romantische Komödie, in der gelacht und geweint werden darf, perfekt. Die Musik und Songtexte stammen von Benny Andersson und Björn Ulvaeus, das Drehbuch schrieb Catherine Johnson. Die Inszenierung stammt von Phyllida Lloyd, die Choreographie von Anthony Van Laast.

Das sensationelle Feel-Good-Musical geht 2027 in einer brillanten und stimmungsvollen Inszenierung in Deutschland und Österreich auf Tour.

Und es gastiert vom 14. Juli bis zum 1. August in der englischen Originalversion mit deutschen Untertiteln im Linzer Musiktheater, das Gastspiel wird von der „Krone“ präsentiert. Karten für „Mamma Mia!“ – das  Original-Musical im Linzer Musiktheater sind ab sofort erhältlich!

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