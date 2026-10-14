„Blinde Passagiere“ in einem ewigen Krieg

Unterschiedliche Blicke auf die Mythen und Ereignisse

Dabei entdecken sie, dass der andere gar nicht so komisch ist. Sie merken, dass es von den Erzählungen ihrer Völker immer mindestens zwei unterschiedliche Varianten gibt. Aus lauter Feindschaft und Vorurteilen haben sie sich bisher nicht kennengelernt, was eigentlich schade ist. Und dann mischt sich auch noch der göttliche Hermes ein, der eine ganz eigene Sicht der Dinge hat.