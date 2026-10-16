Oberösterreich schreibt Liebesgeschichte(n)!

Zwei Jahre Fernbeziehung über Briefe

Und diese haben eine besondere Kraft, wie Rudi Kiesenhofer aus Kefermarkt bestätigt. Er hat gleich ein ganzes Paket an Liebesbriefen ans Theater geschickt. „Meine heutige Frau war 28 und ich war 30, und wir hatten 21 Monate lang eine Fernbeziehung“, blickt er zurück. Vor 46 Jahren war das gewesen. Damals haben sie sich ständig Briefe geschrieben. „Es gab noch kein Internet, und Telefonieren war teuer.“ Rudi schrieb an seine angebetete Elisabeth 151 Briefe, sie schrieb ihm 126. „Ich habe jetzt alle Briefe in den Computer getippt. Es ist wie eine Zeitkapsel, ein kostbarer Schatz für uns“, sagt der Pensionist.